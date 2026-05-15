Выяснилось, как Баринов отреагировал на уход Челестини из ЦСКА

Представитель Баринова — об уходе Челестини из ЦСКА: «Заинтересованность тренера была важна, но Дмитрия позвал клуб»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что 29‑летний футболист спокойно отреагировал на уход Фабио Челестини из армейского клуба.

4 мая армейский клуб объявил о расторжении контракта с Челестини. Баринов перешел в ЦСКА в январе из «Локомотива».

— Всем известно, что Фабио Челестини лично хотел видеть Баринова в ЦСКА. Как Дмитрий отреагировал лично на его уход?

— Мы разговаривали с Димой и проговорили в том числе эту ситуацию. Это футбольная жизнь, Дима уже не молодой парень, есть за плечами большие победы. Так что в футболе такое (уходы тренеров) возможно.

— То есть не было такого, что вот позвал, а сам после ушел?

— Ну давайте начнем с того, что Диму позвал в первую очередь клуб. То, что тренер проявил заинтересованность, это тоже важно, но определяющим все же является заинтересованность армейского клуба, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

