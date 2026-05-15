Мбаппе и Арбелоа высказали друг другу претензии до матча с «Овьедо»

Килиан Мбаппе и Альваро Арбелоа высказали друг другу претензии еще до матча с «Овьедо».

Француз вышел на встречу 36-го тура Ла Лиги (2:0) на 69-й минуте. После победы игрок заявил, что главный тренер Арбелоа ставит его на четвертое место среди нападающих в клубе.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Арбелоа и Мбаппе поговорили в четверг перед игрой с «Овьедо», сообщает The Athletic.

При этом игрок выразил недовольство тем, что его оставили на скамейке запасных, а тренер выразил свое недовольство поведением Килиана в последние недели.

Мбаппе также подвергся критике внутри клуба из-за решения отправиться в Италию со своей девушкой, актрисой Эстер Экспосито, пока восстанавливался после травмы. Ранее футболист также заявил, что клуб дал ему разрешение на отъезд.