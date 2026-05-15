Легенда сборной СССР жестко раскритиковал российский футбол

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал уровень российского футбола, передает Sport24.

«Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать», — сказал Пономарев.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.