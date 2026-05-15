Комментатор Орлов предположил, состоится ли трансфер Тюкавина в "Зенит"

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что "Зенит" может купить нападающего "Динамо" Константина Тюкавина за 20 млн евро.

"Это же кто-то сделал сообщение безымянное, что "Зенит" готов заплатить 20 миллионов за Тюкавина. Думаю, Константин не уйдет из "Динамо". Зачем ему уходить?" - сказал Орлов в эфире "Радио «Зенит".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за бело-голубых, воспитанником которых является, 30 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач на партнеров.

В мае прошлого года футболист продлил контракт с московским клубом до 30 июня 2030-го. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 23-летнего нападающего в 15 миллионов евро.