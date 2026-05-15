Винисиус расстался с девушкой

Девушка Винисиуса сообщила о расставании с вингером «Реала». Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной
Вингер «Реала» Винисиус расстался с Вирджинией Фонсекой. Девушка объявила об этом в соцсетях.
«Я всегда буду позволять себе жить. Жить чем-то настоящим – без страха, без расчетов и не переставая быть собой. Пока мы были вместе, я очень многое вкладывала в эти отношения, так же как вкладываюсь во все, что делаю в своей жизни. В конце концов, я всегда много работала и всегда была очень сосредоточена на своих мечтах и обязанностях. Но также я женщина, и я позволила себе прожить это чувство без каких-либо барьеров, ценя уважение, которое всегда присутствовало в любых моих отношениях. В жизни я научилась никогда не идти на компромисс в том, что для меня является принципиальным. Поэтому, когда что-то перестает иметь смысл, я предпочитаю поступать зрело и завершать начатое с теплотой и уважением, чем продолжать это. Сегодня мы решили уважать путь друг друга. Я желаю Винисиусу счастья и успехов – и все это с большой любовью. Прошу всех отнестись к этому с уважением и перевернуть эту страницу в жизни каждого из нас, так же как это сделаю я. Спасибо», – написала Вирджиния.
Sports.ru: главные новости
Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»
«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ, «Калуга» вступила в лигу. Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в 2025 году
Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026
Sports.ru: главные новости
Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»
«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ, «Калуга» вступила в лигу. Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в 2025 году
Российские борцы получили 39 млн рублей за медали чемпионата Европы-2026