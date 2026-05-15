Защитник «Ростова» подвел итоги своего периода выступлений в клубе

Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги своего этапа карьеры в южном клубе. Напомним, ближайшим летом игрок присоединится к «Краснодару», он уже подписал предварительное соглашение.

«Ростов» стал мне по-настоящему домом. Не только в футбольном плане – в жизни я тоже многое здесь приобрёл. Конечно, этот клуб и город оставят большой след в моём сердце. Это было невероятное время – вот так могу это описать. После матча с «Зенитом» подойду к фанатской трибуне, обойду весь стадион, похлопаю болельщикам и поблагодарю их за это время. Так же и в команде – попрощаюсь со всеми и пожелаю удачи», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.