Агент Мусаева ответил на критику в адрес нападающего ЦСКА

Агент Тамерлана Мусаева ответил на критику в адрес форварда ЦСКА
Футбольный агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, ответил на критику игрока.
«Тамерлан играет за большой клуб — естественно, все от него всегда будут ждать много голов. Да, в этом сезоне были периоды, когда он долго не забивал, упускал возможности. У нападающих бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. И в эти плохие моменты им нужна поддержка от клуба, от болельщиков — от всех вокруг, так как психологический аспект играет большую роль. В первый год в ЦСКА Тамерлан много забивал, и это был тот же Мусаев с теми же игровыми качествами. Все были счастливы, что ЦСКА за небольшие деньги приобрёл форварда, который приносил столько пользы и забил столько важных голов. Затем результативность упала, и все стали забывать тот успешный период. У Тамерлана были разные конкуренты на позиции, в ЦСКА работали разные тренеры, но по итогу каждый из них доверял Мусаеву больше, чем остальным. Это говорит о том, что Мусаев всё-таки обладает соответствующими качествами. Если вы посмотрите статистику Тамерлана за весь период в ЦСКА, то увидите там очень достойные цифры. И даже в этом сезоне у него шесть голов и четыре голевые передачи — не так плохо. А если бы он ещё иногда бил пенальти, как многие нападающие, то количество голов могло быть гораздо больше. К примеру, Обляков забил восемь голов с пенальти в этом сезоне. Если бы половину из них забил Тамерлан, то на его счету было бы десять голов. И это уже достойный показатель для РПЛ, много у нас нападающих десять голов забивают? Болельщики и журналисты всегда найдут повод для критики, но факты и цифры показывают, что ситуация неплохая. Тамерлан очень трудолюбивый парень, и я не сомневаюсь, что его упорный труд принесет плоды. Он будет забивать больше уже в следующем сезоне, я в этом уверен», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
