В "Спартаке" прокомментировали сообщения о приобретении экс-игрока ЦСКА

Московскому "Спартаку" были предложены две кандидатуры для усиления центра нападения, обе из которых клуб отверг.

По данным Metaratings, речь идёт об экс-форварде ЦСКА Фёдоре Чалове и бывшем нападающем "Краснодара" Германе Онугха. Оба футболиста сейчас выступают за "Кайсериспор".

Онугха защищает цвета турецкого клуба с сентября 2025 года, на данный момент в составе команды он провёл 28 матчей, забил 8 мячей и отдал один ассист. Контракт Германа с "Кайсериспором" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.

Чалов перешёл в турецкую команду из греческого ПАОКа в феврале этого года на правах аренды до конца сезона 2025/2026. За "Кайсериспор" Фёдор отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас. Контракт россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года, Transfermarkt оценивает экс-армейца в 5 млн евро.

Спортивный блок "Спартака" отказался рассматривать Чалова и Онугха в качестве потенциальных новичков. Клуб продолжает поиски нового нападающего.