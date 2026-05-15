Тренер «Краснодара»: пока есть хоть один шанс, нужно за него биться

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что команда будет биться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Матч ТВ".

"Не все от нас зависит. Но мы должны оставаться профессионалами. Проделана большая работа и мы обязаны хорошо закончить сезон. Очень важно сыграть не только для себя, но и для болельщиков. Пока есть хоть один шанс, нужно за него биться", - сказал Мусаев.

После 29 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — "Краснодар". В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против "Ростова", "Краснодар" на своем поле примет "Оренбург".

В случае если "Зенит" сыграет вничью с "Ростовом", петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.