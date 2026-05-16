Португальское СМИ сообщило, когда «Реал» объявит о назначении Жозе Моуринью

Жозе Моуринью может в ближайшее время снова возглавить «Реал Мадрид», сообщает Сorreio da Manh.

По данным источника мадридский клуб уже согласовал с «Бенфикой» условия перехода специалиста. Сообщается, что лиссабонцы получат компенсацию в размере около € 7 млн.

Официальное объявление о назначении Моуринью ожидается на следующей неделе в Мадриде.

Напомним, португальский тренер уже работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. За это время команда выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

Ранее Моуринью сообщил, что руководство «Бенфики» предложило ему продлить контракт, но он данное предложение не принял.