«МЮ» назвал сроки возвращения Маттейса де Лигта после травмы

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о нынешнем состоянии травмированного центрального защитника Маттейса де Лигта.

«Маттейс де Лигт успешно перенёс операцию на спине. После тщательной работы над его реабилитацией было принято решение, что корректирующая процедура является наилучшим вариантом действий. Теперь Де Лигт начнёт новый этап восстановления, как ожидается, вернётся в состав «Юнайтед» в начале сезона-2026/2027», — сообщает пресс-служба клуба.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона футболист забил один гол. На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 65 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.