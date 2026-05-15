Совладелец «Манчестер Юнайтед» раскритиковал миграционную политику Британии
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал миграционную политику Британии. Его слова приводит The Times.
«Большая часть добавленной стоимости в Великобритании создана людьми, которые сюда переехали. Чего вы не хотите, так это большого числа людей, которые приезжают и не собираются работать или вносить вклад», — сказал Рэтклифф.
Также босс «Манчестер Юнайтед» заявил, что в стране не позволяют говорить о проблемах, связанных с иммиграцией.
Ранее функционер жаловался на колонизацию Британии мигрантами. После этого премьер-министр страны Кир Стармер подчеркнул, что тот должен принести извинения за свои слова.
