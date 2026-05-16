«Астон Вилла» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

«Астон Вилла» со счётом 4:2 переиграла «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги и оформила выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

© Чемпионат.com

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке. «Борнмут» занимает шестое место с 55 очками, но в этом туре свой матч ещё не провёл. Ранее выход в Лигу чемпионов оформили «Арсенал» (79), «Манчестер Сити» (77) и «Манчестер Юнайтед» (65). В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата Англии «вилланы» 24 мая на выезде сыграют с «Манчестер Сити».