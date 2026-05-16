Эдуард Сперцян поблагодарил клуб «Краснодар» и болельщиков за награды

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выразил благодарность клубу, команде и болельщикам за полученные награды. Сперцян достиг 100 очков по системе «гол+пас» и стал лучшим по индексу гола в ФК «Краснодар» с показателем 7,9.

«Хочу ещё раз выразить большую благодарность клубу, команде и болельщикам! Это общая заслуга. А пока продолжаем работать и готовимся к заключительному матчу сезона», — говорится в сообщении Сперцяна в телеграм-канале.

Юбилейным для капитана команды стал ассист в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Сперцян стал лишь вторым футболистом в истории клуба, который набрал 100 очков по системе «гол+пас». Первым был нападающий Джон Кордоба. Среди воспитанников академии именно 25-летний полузащитник стал первым игроком с такой статистикой.

Эдуард Сперцян начал выступать за основной состав «Краснодара» 18 сентября 2020 года. Ранее он проходил подготовку в системе клуба и играл за фарм-клубы «Краснодар-2» и «Краснодар-3».