Карпин рассказал, стоит ли Захаряну возвращаться в Россию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игрок испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может уехать в другой чемпионат, а не возвращаться в Россию, передает RT.

«Есть еще вариант — уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но опять же, это его решение будет. Может, больше подойдёт не испанский чемпионат, а, например, французский», — сказал Карпин.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел в составе «Реал Сосьедада» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний футболист не может закрепиться в основном составе «Сосьедада» из-за череды повреждений.