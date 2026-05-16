Объявлены судейские назначения на матчи заключительного, 30-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
17 мая (воскресенье)
«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Юрий Баскаков.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.
«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.