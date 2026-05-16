Экс-футболист «Динамо» о победе над «Краснодаром»: ни себе ни людям
Бывший нападающий Федор Смолов высказался в новом выпуске "СМОЛ ФМ" о поражении "Краснодара" от московского "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
После 29 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — "Краснодар". В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против "Ростова", "Краснодар" на своем поле примет "Оренбург".
В случае если "Зенит" сыграет вничью с "Ростовом", петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.