Арбелоа высказался о полемике с Мбаппе после матча с «Овьедо»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг интервью нападающего Килиана Мбаппе, которое он дал после матча с «Овьедо» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги.

После указанной игры Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

«Я видел его, когда ехал сюда. Я попросил его успокоиться и сказал, что улажу этот вопрос. Понимаю, что подобные вещи могут попадать в заголовки газет.

Мы обсудили всё, что он сказал, поэтому я спокойно это принимаю. Понимаю, как чувствуют себя футболисты, когда не играют. Килиан был недоволен в предыдущем матче. Для меня ситуация выглядит более нормальной, чем её представили.

Было бы лучше, если бы он немного поиграл во втором тайме. Если бы не завтрашний матч, всё могло бы быть иначе. Я считаю произошедшее в последние несколько дней совершенно нормальным. Мои отношения с Мбаппе не изменились», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Громкие скандалы Мбаппе: