Ветеран «Спартака»: нет сомнений в том, что «Зенит» станет чемпионом

Трехкратный чемпион СССР в составе московских "Спартака" и "Динамо" Анатолий Коршунов не сомневается в победе московского "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Матч ТВ".

"У меня нет сомнений, что "Зенит" станет чемпионом. В матче с "Ростовом" он как минимум не проиграет. "Краснодар" сам виноват: шел нормально — раз, и споткнулся", - сказал Коршунов.

После 29 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — "Краснодар". В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против "Ростова", "Краснодар" на своем поле примет "Оренбург".

В случае если "Зенит" сыграет вничью с "Ростовом", петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.