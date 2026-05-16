Футболист «Спартака» объявил об уходе из клуба

Нападающий "Спартака" Тео Бонгонгда объявил в соцсетях об уходе из клуба.

"Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли сделать то, что должны были сделать, нас не интересуют взгляды или мнения людей, спасибо "Спартаку" за эти 3 года уважения. Без обид под конец", - написал Бонгонда.

За "Спартак" Бонгонда провел 75 матчей, забив 16 мячей.

В турнирной таблице "Спартак" вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо". Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский "Локомотив", идущий на третьем месте, набрал 53 очка. "Локомотив" в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Лидирует в турнире петербургский "Зенит" набравший 65 баллов. "Краснодар" идет на второй строчке, имея в активе 63 очка. "Зенит" станет чемпионом России, если в заключительном туре не проиграет "Ростову".