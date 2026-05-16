Шансы Роналду выиграть первый титул с «Аль-Насром» оценили

Букмекеры оценили шансы португальского нападающего Криштиану Роналду выиграть первый титул с «Аль-Насром». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Аль-Наср» вышел в финал Лиги чемпионов Азии-2, где встретится с японской «Гамбой Осака». Коэффициент на победу клуба из Саудовской Аравии в основное время матча составляет 1,48. Поставить на аналогичный исход в пользу «Гамбы» можно за 6,10.

В случае победы Роналду завоюет свой первый трофей в «Аль-Насре». Португалец выступает за команду с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 28 голов.

7 мая сообщалось, что 41-летний Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане. Футболист выбрал для торжества заведение «Лаваш» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. При этом Роналду не стал снимать ресторан целиком, за соседними столами сидели обычные посетители.