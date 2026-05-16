"Селтик" в рекордный 56-й раз выиграл чемпионат Шотландии по футболу

"Селтик" со счетом 3:1 обыграл "Хартс" в домашнем матче 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу и завоевал 56-й титул победителя национального первенства.

"Селтик" установил рекорд по этому показателю. До этого команда делила первое место с "Рейнджерс", который 55 раз выигрывал чемпионат страны.

Команды из Глазго побеждают в чемпионате Шотландии на протяжении 41 года. Последним чемпионом страны из другого города был "Абердин" в сезоне-1984/85.

"Хартс" не становился сильнейшим клубом Шотландии с 1960 года. Команда заняла второе место в турнирной таблице с 80 очками. "Селтик" набрал 82 балла.