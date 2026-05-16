Флик об уходе Левандовского из «Барсы»: «Найти игрока такого калибра будет непросто. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Перестроим команду»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался об уходе Роберта Левандовского.
– Как уход Левандовского вписывается в общую картину? Каким был разговор?
– Разговор прошел хорошо. Все мои титулы были завоеваны благодаря ему. Для меня было честью работать с ним. Он невероятный профессионал. Всегда в топовой форме, следил за своим здоровьем. Я никогда этого не забуду. Он образец для подражания для молодежи.
Думаю, это хорошо для него и, возможно, для клуба, потому что мы будем перестраивать команду. И да, мы поговорили. Он объявил об этом в раздевалке. Мы все знаем, какой он игрок.
– Что потеряет «Барса» без Левандовского?
– Найти игрока такого калибра будет непросто. Я уже говорил это раньше. Он отличный парень, потрясающий профессионал. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Мы перестроим команду, – сказал Флик.
