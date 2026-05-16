«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел третье поражение в четырех последних матчах

"Юньнань Юйкунь" одержал победу над "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, в 12-м туре чемпионата Китая.

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе "Юньнань Юйкунь", завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Оскар Мариту на 66-й минуте.

"Юньнань Юйкунь" после этой победы с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице китайской Суперлиги, "Шанхай Шэньхуа" расположился на седьмой строчке с 11 очками.

22 ноября 2025 года "Шанхай Шэньхуа" во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок.

Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин". Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.