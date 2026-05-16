Кейн сделал хет-трик в матче с «Кельном». У форварда 63 гола в сезоне за «Баварию» и Англию
Харри Кейн забил 63 мяча за клуб и сборную в нынешнем сезоне.
Нападающий «Баварии» забил три гола в матче с «Кельном» в заключительном, 34-м туре Бундеслиги (4:1, второй тайм).
В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету Кейна 36 голов в 31 матче. У ближайшего конкурента в бомбардирской гонке – Дениза Ундава из «Штутгарта» – 19 мячей.
Во всех турнирах этого сезона Харри забил за «Баварию» 58 голов в 50 матчах, в составе сборной Англии он отметился пятью голами.
Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Кейн сделал хет-трик в матче с «Кельном». У форварда 63 гола в сезоне за «Баварию» и Англию
Ву и Джику признаны лучшими центральными защитниками Fonbet Кубка России-2025/26
Нигматуллин о том, является ли Сафонов вратарем мирового уровня: «Давайте подождем финала ЛЧ. В нем Матвей сможет подтвердить свой класс»
Кейн сделал хет-трик в матче с «Кельном». У форварда 63 гола в сезоне за «Баварию» и Англию
Ву и Джику признаны лучшими центральными защитниками Fonbet Кубка России-2025/26
Нигматуллин о том, является ли Сафонов вратарем мирового уровня: «Давайте подождем финала ЛЧ. В нем Матвей сможет подтвердить свой класс»