Кейн сделал хет-трик в матче с «Кельном». У форварда 63 гола в сезоне за «Баварию» и Англию

Харри Кейн забил 63 мяча за клуб и сборную в нынешнем сезоне.

Нападающий «Баварии» забил три гола в матче с «Кельном» в заключительном, 34-м туре Бундеслиги (4:1, второй тайм).

В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету Кейна 36 голов в 31 матче. У ближайшего конкурента в бомбардирской гонке – Дениза Ундава из «Штутгарта» – 19 мячей.

Во всех турнирах этого сезона Харри забил за «Баварию» 58 голов в 50 матчах, в составе сборной Англии он отметился пятью голами.

