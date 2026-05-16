«Бавария» забила 122 мяча за сезон и обновила рекорд по голам в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» победила «Кёльн» со счётом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы обновили рекорд по голам за сезон в чемпионате Германии.

В нынешнем сезоне команда Венсана Компани забила 122 гола. Предыдущий рекорд также принадлежал «красным». По ходу сезона-1971/1972 команда из Мюнхена отличилась 101 раз.

После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская «Боруссия», в активе которой 73 очка. В тройку также вошёл «РБ Лейпциг» с 65 очками.