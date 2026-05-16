"Манчестер Сити" в восьмой раз выиграл Кубок Англии по футболу

"Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл "Челси" в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Гол на 72-й минуте забил Антуан Семеньо.

"Манчестер Сити" в восьмой раз стал победителем Кубка Англии. Команда вышла на третье место по этому показателю, сравнявшись с "Челси", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Больше титул завоевывали "Арсенал" (14) и "Манчестер Юнайтед" (13).

Для "Манчестер Сити" прошедший финал стал четвертым подряд. В 2022 году команда в матче за титул обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1), позднее поочередно проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Кристал Пэлас" (0:1).

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром.