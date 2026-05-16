Гвардиола выиграл 20-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года

Пеп Гвардиола выиграл 20-й трофей во главе «Манчестер Сити».

Сегодня «горожане» стали победителями Кубка Англии, обыграв «Челси» в финале турнира со счетом 1:0.

Пеп Гвардиола завоевал этот трофей в третий раз. Также испанец 6 раз становился чемпионом Англии, 5 раз выигрывал Кубок лиги, трижды брал Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира на посту главного тренера «Сити».

Пеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.