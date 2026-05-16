Алонсо возглавит «Челси». Тренер подпишет контракт с клубом на 4 года

Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Челси».

44-летний специалист принял предложение лондонского клуба, пишет The Athletic. Стороны заключат контракт на 4 года, процесс его оформления уже подходит к концу.

Эту информацию подтверждает инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне «Челси» уволил двух тренеров – Энцо Мареску и Лиэма Росеньора. Сейчас командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Калум Макфарлейн.

«Синие» занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 36 туров. Сегодня команда уступила «Ман Сити» в финале Кубка Англии (0:1).

Последним местом работы Алонсо был «Реал», который он возглавлял с июня 2025 года по январь 2026-го.