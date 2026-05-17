Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х, подтверждая собственную инсайдерскую информацию.

© Чемпионат.com

По данным источника, лондонский клуб заключил со специалистом четырёхлетний контракт до июня 2030 года. Сообщается, что официальное объявление Алонсо состоится в ближайшие часы. Утверждается, что контракт Хаби начнёт действовать с 1 июля, однако испанский специалист начнёт работу немедленно, в том числе будет руководить трансферными вопросами в клубе.

Напомним, предыдущим клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провёл 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны. Также тренер известен по работе в немецком «Байере», с которым он становился чемпионом Германии.