Кечинов: не удивлюсь, если "Ростов" обыграет "Зенит"
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился с
Rusfootball.info ожиданиями по поводу борьбы за чемпионство и бронзу в РПЛ.
- Удастся ли "Спартаку" взять бронзу, или "Локомотив" сможет удержаться на третьем месте?
- Сложно сказать, здесь не все зависит от "Спартака": больше зависит от того, как "Локомотив" сыграет с ЦСКА. Да, возможно, армейцы сейчас не в лучшем состоянии, тем не менее там играют очень мастеровитые футболисты, которые могут обыграть "Локомотив". "Спартаку" нужно смотреть на этот матч и забирать три очка в Махачкале. Очень сложно будет, но "Спартак" сейчас на хорошем ходу. Поэтому я верю, что в тяжелейшем матче, но он заберёт три очка. Шансы есть, но многое зависит от "Локомотива".
- "Зенит" станет чемпионом?
- Скорее всего, возьмёт золото. Но он играет на выезде, а "Ростов" неплохо выглядит, очень боевая команда. Так что все возможно. Я не удивлюсь, если "Ростов" обыграет "Зенит", который в этом сезоне не очень стабилен. Но понятно, что мотивация у "Зенита" будет сумасшедшая. Тем не менее, повторяю, не удивлюсь, если "Ростов" выиграет в этом матче.