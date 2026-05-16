Кечинов: не удивлюсь, если "Ростов" обыграет "Зенит"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился с

Rusfootball.info ожиданиями по поводу борьбы за чемпионство и бронзу в РПЛ.

- Удастся ли "Спартаку" взять бронзу, или "Локомотив" сможет удержаться на третьем месте?

- Сложно сказать, здесь не все зависит от "Спартака": больше зависит от того, как "Локомотив" сыграет с ЦСКА. Да, возможно, армейцы сейчас не в лучшем состоянии, тем не менее там играют очень мастеровитые футболисты, которые могут обыграть "Локомотив". "Спартаку" нужно смотреть на этот матч и забирать три очка в Махачкале. Очень сложно будет, но "Спартак" сейчас на хорошем ходу. Поэтому я верю, что в тяжелейшем матче, но он заберёт три очка. Шансы есть, но многое зависит от "Локомотива".

- "Зенит" станет чемпионом?

- Скорее всего, возьмёт золото. Но он играет на выезде, а "Ростов" неплохо выглядит, очень боевая команда. Так что все возможно. Я не удивлюсь, если "Ростов" обыграет "Зенит", который в этом сезоне не очень стабилен. Но понятно, что мотивация у "Зенита" будет сумасшедшая. Тем не менее, повторяю, не удивлюсь, если "Ростов" выиграет в этом матче.