Капитан «Манчестер Сити» Силва: Гвардиола поменял то, как я вижу футбол

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии высказался о влиянии на него главного тренера тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола поменял то, как я вижу футбол. Под его руководством я провёл 80% своей карьеры. Именно с ним я достиг всего того, к чему стремился. У нас очень хорошие взаимоотношения на фоне всех взлётов и падений. Мне небезразличен «Манчестер Сити». Будущее Гвардиолы в клубе? Решение за ним. Мне не следует это комментировать. Желаю ему всего наилучшего. Я рад работать под его руководством и доволен тем, что мы через многое прошли вместе», — приводит слова Силвы BBC.