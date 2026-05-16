"Аль-Наср" с Роналду проиграл в финале второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов

Футболисты "Аль-Насра" из Саудовской Аравии со счетом 0:1 уступили японской "Гамбе" в финальном матче второго по силе дивизиона азиатской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эр-Рияде.

Мяч на 30-й минуте забил Дениз Хюммет.

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", провел на поле весь матч. Португалец вновь не смог завоевать трофей вместе с командой. Он перешел в клуб в декабре 2022 года. В 2023-м нападающий помог "Аль-Насру" выиграть Кубок арабских чемпионов.

В прошлом сезоне "Аль-Наср" дошел до полуфинала сильнейшего дивизиона азиатской Лиги чемпионов, однако занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, поэтому не смог вновь туда квалифицироваться.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аль-Наср" упустил возможность досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.