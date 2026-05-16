Стал известен лучший бомбардир Первой лиги — 2025/2026

Завершился розыгрыш Лиги Pari сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий московской «Родины» Артём Максименко. Форвард забил 17 голов в 34 матчах и победил в гонке бомбардиров Первой лиги.

Второе место разделили два нападающих. Амур Калмыков провёл 33 встречи в нынешнем сезоне за тульский «Арсенал» и костромской «Спартак» и отличился 16 раз. Белайди Пуси из воронежского «Факела» выходил на поле 33 раза и также отметился 16 мячами.

По итогам сезона первое место в турнирной таблице Первой лиги заняла «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого также 68 очков.