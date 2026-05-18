Сборная России объявила окончательный состав на матчи в мае и июне

Сборная России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне
Пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Окончательный состав сборной России на товарищеские матчи (май-июнь 2026-го):
Вратари
Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).
Защитники
Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
Полузащитники
Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).
Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).