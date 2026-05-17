«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера

«Челси» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Испанский специалист приступит к своим обязанностям с 1 июля. Контракт с Алонсо рассчитан на четыре года.

«Его назначение отражает веру клуба в его обширный опыт, тренерские качества и игровую модель, лидерские качества, характер и честность, которые стали ключевыми факторами при решении попросить специалиста помочь возглавить следующий этап развития «Челси», — написано в заявлении лондонского клуба.

Последним местом работы Алонсо был мадридский «Реал», который он возглавлял с лета 2025 года по январь 2026 года.