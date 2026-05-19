Одну из трибун стадиона «Манчестер Сити» назовут в честь Гвардиолы

Одну из трибун «Этихад Стэдиум» назовут в честь главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает ESPN.

Ранее Daily Mail сообщил, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом. Ожидается, что официально об уходе испанца будет объявлено в воскресенье. В этот день «горожане» примут «Астон Виллу» в заключительном туре чемпионата Англии. Как сообщает издание, в понедельник, 25 мая, может состояться парад в честь 10 лет работы тренера с «Сити».

Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, по три раза — Кубок Англии и Суперкубок страны, а также впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.