В «Ливерпуле» раскол, часть игроков считает, что Слот должен быть уволен

В раздевалке «Ливерпуля» существует раскол. Напряжение достигло критической точки на фоне растущего недовольства работой главного тренера Арне Слота в нынешнем сезоне. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, команда смущена из-за того, что она превзошла рекорд по количеству поражений за сезон, установленный при руководстве Рафаэля Бенитеса (В нынешнем сезоне мерсисайдцы потерпели 20 поражений во всех турнирах, при Бенитесе было 19. — Прим. «Чемпионата»). Несколько футболистов считают, что смена главного тренера должна была произойти намного раньше.

В свою очередь, Слот уверен, что сможет вернуть расположение команды. Однако ряд авторитетных футболистов «Ливерпуля» сильно разочарованы в нидерландском специалисте.