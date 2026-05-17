«Ювентус» дома проиграл «Фиорентине» и покинул зону Лиги чемпионов

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 34-й минуте полузащитник «Фиорентины» Шер Ндур открыл счёт в игре. На 72-й минуте защитник «фиалок» Лука Раньери получил красную карточку. На 83-й минуте полузащитник Роландо Мандрагора укрепил преимущество гостей.

После 37 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 68 очков и занимает шестое место. «Фиорентина» заработала 41 очко и располагается на 15-й строчке.

В заключительном, 38-м туре команда Лучано Спаллетти встретится с «Торино» (24 мая), а «фиалки» сыграют с «Аталантой» (24 мая).