Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по числу ассистов за один сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш повторил рекорд английской Премьер-лиги по количеству результативных передач за один сезон. В матче 37-го тура с «Ноттингем Форест» португальский футболист отметился 20-м ассистом в нынешнем розыгрыше АПЛ.

До Фернандеша аналогичный показатель по результативным передачам был у экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 и у бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в сезоне-2019/2020.

В 38-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Игра состоится 24 мая и начнётся в 18:00 мск.

Фернандеш играет за манкунианцев с января 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.