«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Мх в матче 30-го тура РПЛ

Завершился матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече. На 90+6-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник гостей Кристофер Ву.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.