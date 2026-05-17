«Зениту» вручили чемпионский трофей РПЛ сезона-2025/2026

«Зениту» вручили чемпионский трофей, который команда завоевала по итогам розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

В заключительно матче сезона петербуржцы со счётом 1:0 переиграли «Ростов». В параллельной игре «Краснодар» разгромил «Оренбург» (3:0). По итогам розыгрыша чемпионата петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. Краснодарцы с 66 очками расположились на второй строчке.

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.