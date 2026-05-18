Галактионов рассказал о комплектовании «Локомотива»

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о комплектовании команды.

- Нужны правильные шаги в комплектовании команды. Если мы вместе с руководством их проделаем… Не просто же так на протяжении 30 туров эта команда удерживала позицию в тройке призёров чемпионата. Кто-то играл лучше, кто-то — хуже, но тем не менее. Если мы сделаем эти шаги, безусловно, возможен скачок ещё выше. Общение с руководством на этот счёт идёт постоянно, - цитирует Галактионова "Чемпионат".

В 30 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:3, по итогам сезона команда Михаила Галактионова заняла третье место, набрав 53 очка в 30 встречах.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Галактионов может покинуть пост главного тренера "железнодорожников". Сообщалось, что специалист интересен ЦСКА, а спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что ранее наставник общался с московским "Динамо".