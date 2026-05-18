Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попрощался с болельщиками мадридского клуба и принес им извинения за переход в «Барселону», сообщает пресс‑служба мадридского клуба.

35‑летний Гризманн покинет «Атлетико» по окончании сезона и станет игроком «Орландо», выступающего в MLS. Форвард выступал за мадридский клуб в 2014–19, затем ушел в «Барселону», но вернулся обратно уже в 2021‑м.

— Спасибо вам всем за всё, болельщики. Это было невероятное время. Я хочу еще раз извиниться за тот переход в «Барселону». Я не осознавал, как меня здесь любят. Я был молод. Я совершил ошибку, но я всё обдумал, и в итоге мы с командой сделали всё возможное для моего возвращения, — заявил Гризманн в своей прощальной речи, обращенной к болельщикам.

В составе «Атлетико» французский нападающий выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.