Дуран отреагировал на поступок Соболева после чемпионского матча «Зенита»

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран отреагировал на то, что нападающий «Зенита» Александр Соболев надел золотую футболку с его фамилией после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб выиграл чемпионство, обыграв «Ростов» (1:0).

«😂😂💙💙9️⃣», — написал Дуран на личной странице в одной из социальных сетей.

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами. Также сообщалось, что Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение.