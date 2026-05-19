Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал фаворитов ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Франция, Бразилия, Аргентина, Испания, Португалия, Англия… много команд. Но никто не идеален. Мы можем и будем конкурировать с ними», — приводит слова Анчелотти UOL.

В итоговую заявку вошли, в частности, игроки санкт‑петербургского «Зенита» – нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. Также к участию в турнире привлечён форвард «Сантоса» Неймар.

На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.