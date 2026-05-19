За пределами РПЛ произошла неожиданная отставка

Алексей Бага теперь без работы. Что творит «Ленинградец»?

Если думаете, что после финиша МИР РПЛ и Лиги PARI вам нечего смотреть (АПЛ и еврокубки не в счёт), то вы просто не знаете о самом остросюжетном турнире – речь о LEON-Второй лиге. Самое неожиданное событие последних дней – отставка главного тренера «Ленинградца» Алексея Баги, чья команда лидирует в «Золоте» за пять туров до финиша.

Напомним, по итогам весеннего этапа станет известно, кто сыграет в Первой лиге вместо вылетевших «Черноморца», «Сокола» и «Чайки». У «Ленинградца» есть все шансы на повышение в классе, однако в последних турах у команды что-то сломалось.

Стремительный взлёт и резкое падение

Вернёмся в конец прошлого года. «Ленинградец» удивил и тогда – Алексея Багу оставили главным тренером после провального осеннего отрезка. Команда чуть не улетела в «Серебро» – «сгорела» 2:5 в матче с «Аланией» Спартака Гогниева, которая к тому моменту уже ни за что не боролась, и уцелела только благодаря «Тюмени», дома не справившейся с «Текстильщиком» Дмитрия Кириченко (1:1). А ведь перед представителями Ленинградской области ставилась задача попасть в топ-3 для последующего выхода в Первую лигу.

В общем, Бага остался. Восьмикратный чемпион Беларуси с БАТЭ исправился за конфузы 2025-го. «Ленинградец» классно усилился зимой: пришли вратарь Денис Щербицкий (выигрывал титулы в БАТЭ вместе с Багой), центрдеф Тимофей Данилов («Динамо» Киров), крайний защитник Артём Гуца («Волга» Ульяновск), центрхавы Владислав Левин (2DROTS, экс-«Сочи» и «Арсенал») и Данила Емельянов («Челябинск»), вингер Матвей Першин («Динамо» СПб) и форвард Артемий Укомский («Шинник»).

Это состав под выход в Первую лигу. Собственно, команда и вклинилась в борьбу за первое место. Однако есть нюанс. «Ленинградец» показывал невзрачную игру и действовал от простого – без ставки на прессинг или контроль мяча. Команда идёт третьей в «Золоте» по количеству голов (16), но занимает лишь шестое место по количеству голевых моментов (55) и седьмое – по ударам по воротам (136).

Четвёртые – по входам на чужую половину (819), пятые – по проникновениям в финальную треть (345), пятые – в штрафную (202). Седьмые – по ожидаемым голам (17,31 xG) и лишь четвёртые по надёжности обороны (16,2 xGA). Показатели – довольно средние.

«Ленинградец» сушит игру при любом удобном случае: все победы весной – с разницей максимум в один мяч. Включаются в атаку лишь при крайней необходимости – таким образом наклепали голы в перестрелках с «Текстильщиком» (3:2) и «Родиной-2» (4:3).

Ключевая причина промежуточных успехов – индивидуальное качество отдельных игроков и, соответственно, приличная реализация моментов вкупе со слабой у соперника. Четыре гола забил Артём Кулишев, поигравший в своё время в РПЛ за «Оренбург». По три мяча – у Игоря Школика и Укомского, у которых за спиной солидный опыт в Первой лиге.

В целом стабильный и зрелищный футбол не всегда так уж необходим для решения задачи. Однако у «Ленинградца» оказались слишком хрупкие ноги. Первый тревожный звонок прозвучал, когда в «тройнике» крупно проиграли «Волгарю» (0:3). После трёх побед подряд вылезла новая яма. В матче с «Сибирью» на выезде (1:4) «Ленинградец» пропустил два мяча в первые 12 минут.

«В этой лиге, где мастерство плюс-минус одинаковое у команд, очень важно не уступать в единоборствах, желании… Провальное начало предопределило исход матча. Сейчас можно рассуждать о чём угодно: о дороге, питании, разнице во времени. Но такова наша профессия: если начинаешь перебирать эти причины – тебе здесь не место. Доберёмся до дома – разберём эту игру».

Бага надеялся, что команда реабилитируется в следующем матче, но грозный «Машук-КМВ» уничтожил «Ленинградец» на стандартах (5:0) – три из пяти пропущенных прилетели после угловых и штрафных. Неожиданные ошибки допускал правый фулбек Сергей Николаев. Ошибался даже более надёжный Данилов. Единственный, кто пытался собрать команду – капитан Никита Калугин (возможно, вы помните его по московскому «Динамо» и «Сочи»), у которого есть соответствующий авторитет. Но даже он иногда проваливается в обороне.

Сказалась и травма вратаря Щербицкого. Сперва его сменил Иван Будачёв, а затем – Егор Смирнов. Оба, мягко говоря, не спасли в последних трёх матчах.

Во встрече с «Машуком-КМВ» вообще всё пошло не так. Опытный форвард Укомский на ровном месте схлопотал удаление. Судья Владислав Харитонов дал несколько неоднозначных свистков по ходу игры, после чего у футболистов «Ленинградца» сдали нервы. Когда арбитр справедливо зафиксировал отмашку нападающего, тот взорвался так сильно, что вслед за первым предупреждением сразу же получил и второе.

Причём второй матч подряд «Ленинградцу» откровенно не везёт – «Машук-КМВ» и «Сибирь» набрали всего 4,26 xG, но по факту забили девять мячей. Судя по всему, руководители пошли на шоковую встряску – Баге не простили два разгромных поражения подряд.

«Алексей Анатольевич провёл с командой большую работу, и мы благодарим его за достигнутые результаты. Тем не менее сейчас у «Ленинградца» идёт очевидный спад, и перед финальным отрезком первенства команде нужны встряска и новые идеи. Очень важно сейчас продолжить набор очков и выполнить задачу по выходу в Первую лигу».

Кто будет новым главным тренером «Ленинградца»?

Исполняющим обязанности стал Александр Шмарко, легенда «Ротора», он работает в клубе с 2021 года. Шмарко начал тренерскую карьеру ассистентом Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале», а затем продолжил в «Ленинградце». После отставки Кирьякова остался в клубе. Ассистировал Максиму Астафьеву, Вадиму Евсееву и тому же Баге. С переменным успехом уже исполнял обязанности главного тренера – после ухода Евсеева одержал одну победу в одном матче, а после Астафьева отработал четыре игры, набрав семь очков из 12.

Впрочем, лучший период Шмарко в футболе – это выступления за легендарный «Ротор» 1990-х. Вместе с командой он побеждал «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА (0:0 дома, 2:2 в гостях) и играл в финале Кубка Интертото — 1996 (проиграли «Генгаму» из-за правила гостевого гола – 2:1 дома и 0:1 в гостях).

Для прямого выхода в Первую лигу «Ленинградцу» нужно занять первое или второе место. Если команда станет третьей, то сыграет в стыковых матчах с «Текстильщиком» или «Волгарём» – в зависимости от того, кто будет выше по итогам сезона. Шмарко уже в ближайшее время ждёт «тройник» с двумя выездами (Калуга и Иваново) и домашней игрой с «Волгарём» посреди недели. Предпоследний тур – матч с непредсказуемым миасским «Торпедо». В концовке – встреча с «Велесом», которая, возможно, и определит весеннего чемпиона «Золота».

Готовой кандидатуры на должность главного тренера у «Ленинградца» нет. К тому же по регламенту Шмарко может завершить сезон в статусе исполняющего обязанности без дисциплинарных санкций – до последней игры остаётся меньше 30 дней.