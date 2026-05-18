Черчесов оценил уровень конкуренции в РПЛ

Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов доволен уровнем соревновательности в Мир РПЛ.
В прошедшем сезоне места в тройке призеров («Зенит», «Краснодар», «Локомотив») определились только в заключительном туре.
- Уже третий год борьба за золото шла до последнего тура. Это говорит о повышении уровня Премьер-лиги, или тут нет прямой связи?
– Конкурентная среда есть и в региональной лиге, там тоже борются за первое место. Другое дело, что борьба как в нижней, так и в верхней части таблицы в Премьер-лиге идет нешуточная. Это радует.
Хорошо, что нет каких-то больших разрывов между командами, – сказал Черчесов.
Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»