Сперцян может перейти в «Марсель»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по окончании сезона может перейти в «Марсель», сообщает Arménie Football.

© Sports.ru

25-летний игрок сборной Армении находится в шорт-листе французского клуба.

«Олимпийцы» готовятся к масштабной перестройке состава и активно работают над несколькими трансферными целями, чтобы создать более боеспособную команду.

В прошедшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял 5-е место.

В 30 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 13 голов и 16 ассистов (лучший показатель в лиге).