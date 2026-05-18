Сперцян может перейти в «Марсель»

Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян по окончании сезона может перейти в «Марсель», сообщает Arménie Football.
25-летний игрок сборной Армении находится в шорт-листе французского клуба.
«Олимпийцы» готовятся к масштабной перестройке состава и активно работают над несколькими трансферными целями, чтобы создать более боеспособную команду.
В прошедшем сезоне Лиги 1 «Марсель» занял 5-е место.
В 30 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 13 голов и 16 ассистов (лучший показатель в лиге).
