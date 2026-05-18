Соболев повторил знаменитое фото Месси

Пресс‑служба «Зенита» опубликовала фото нападающего петербургского клуба Александра Соболева с кубком в постели.

В воскресенье «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 30‑го тура МИР РПЛ (1:0) и стал чемпионом России. Соболев реализовал пенальти на 14‑й минуте.

— Доброе утро! — подписано фото Соболева с чемпионским кубком РПЛ в Telegram‑канале «сине‑бело‑голубых».

Месси выкладывал подобное фото после победы сборной Аргентины на чемпионате мира‑2022.

