Соболев повторил знаменитое фото Месси с кубком в постели
Пресс‑служба «Зенита» опубликовала фото нападающего петербургского клуба Александра Соболева с кубком в постели.
В воскресенье «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 30‑го тура МИР РПЛ (1:0) и стал чемпионом России. Соболев реализовал пенальти на 14‑й минуте.
— Доброе утро! — подписано фото Соболева с чемпионским кубком РПЛ в Telegram‑канале «сине‑бело‑голубых».
© ФК "Зенит"
Месси выкладывал подобное фото после победы сборной Аргентины на чемпионате мира‑2022.
Прямые трансляции матчей РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Главное сейчас